Mens Sana, Maghelli: "Felice e orgoglioso"

A pochi giorni dal raduno, previsto per giovedì alle 19 alla presidenza storica della Polisportiva Mens Sana 1871 al PalaGiannelli, la ‘Note di Siena’ Mens Sana Basketball chiude il roster con l’ultimo arrivo. Si tratta di Luigi Maghelli (in foto), 2 metri, ala classe 2004, romano. "Sono molto contento di questa chance - ha detto -. Darò il massimo fin da subito mettendomi a disposizione del coach e dei compagni. Per me, venire a Siena è un’occasione incredibile. Chiunque in Italia conosce la Mens Sana e poter far parte di questa squadra mi inorgoglisce".

Maghelli sarà il cambio naturale di Prosek. "Sono un’ala, un giocatore a cui piace attaccare il ferro e divertirsi in campo". Poi un messaggio ai tifosi biancoverdi. "Sono prontissimo a vivere questa nuova avventura. Darò il massimo ogni volta che scenderò sul parquet: questa tifoseria merita giocatori pronti a dare tutto onorando la maglia, la società e la città di Siena. Non vedo l’ora di conoscerli".

Con Maghelli il roster a disposizione di Betti è chiuso. Il classe 2004 comporrà il settore dei lunghi con Prosek, Sabia e Ragusa; sugli esterni oltre ai confermati Pannini, Tognazzi e Marrucci ci sono i nuovi Belli, Pucci e Neri e Tilli. La squadra si ritroverà giovedì sera per poi iniziare venerdì la preparazione, benché lontano dal PalaEstra per almeno due settimane. Il primo test il 3 settembre alle 20 al PalaFrancioli di Colle di Val d’Elsa.

g.d.l.