Mens Sana, l’ora del debutto. Al PalaEstra c’è Arezzo. Betti: "Siamo carichi e non vediamo l’ora di giocare"

E’ arrivato il giorno dell’esordio per la ‘Note di Siena’ Mens Sana che alle 18 al PalaEstra affronta Arezzo per la prima giornata del girone B di serie B Interregionale. Una partita difficile contro un avversario di valore ma già importante perché partire bene, come fu lo scorso anno, può essere un ottimo viatico per una stagione che vede molti giocatori biancoverdi all’esordio a questo livello. "E’ più di un mese che ci prepariamo a questa partita – sottolinea il tecnico della Mens Sana Paolo Betti (nella foto) venerdì sera prima dell’ultimo allenamento -. Siamo contenti di esordire davanti al nostro pubblico e dell’entusiasmo che si percepisce dagli ottimi numeri della campagna abbonamenti. Siamo carichi e non vediamo l’ora di giocare". Come detto l’avversario è subito di quelli da prendere con le molle. "Arezzo è una formazione di valore che da anni gioca campionati di livello. Una società che ha sempre fatto bene e che ha una squadra nuova visto che rispetto alla passata stagione hanno cambiato molto. Sono una formazione da tenere sottocchio con alcuni elementi, specie sugli esterni di grande valore". In casa Mens Sana qualche preoccupazione arriva però dall’infermeria visto che nelle ultime due settimane non sono mancati i problemi fisici ad alcuni giocatori del roster. "L’ultimo periodo è stato un po’ complicato - ammette Betti - per via degli acciacchi: Pannini, Neri e Ragusa sono alle prese con dei fastidi pregressi e stiamo cercando di capire se saranno pronti per domani. Però la squadra è pronta e vogliamo fare bene a prescindere dalle eventuali assenze". Betti poi torna sui numeri delle tessere annuali, incrementate sensibilmente rispetto ad un anno fa quando erano 350 mentre ora hanno superato le 600 unità. "Il dato degli abbonati è incredibile – ha concluso Betti -. Sappiamo cosa vuol dire il calore dei nostri tifosi, sono una grande spinta per noi e dobbiamo essere bravi a non deluderli ma a mettere tutto ciò che abbiamo in campo". Non c’è solo la prima squadra a preparare l’esordio stagionale. Oggi alle 11 infatti a Pontedera esordio in campionato anche per la Under17 Eccellenza di coach Binella che sarà la prima formazione del settore giovanile a misurarsi con la nuova stagione.

Guido De Leo