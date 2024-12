Mens Sana Basketball. Canestro di doni ai bambini ricoverati

Il canestro più bello, quello della generosità. La Mens Sana Basketball si è recata nel Dipartimento della donna e dei bambini e nella Neuropsichiatria infantile delle Scotte per portare i propri doni ai bambini ricoverati. Giocattoli e libri ma anche momenti di allegria per i più piccoli pazienti delle Scotte. Per la Mens Sana Basketball erano presenti il presidente Francesco Frati, il dg Riccardo Caliani, il direttore operativo Arcangelo Galasso, il responsabile del settore giovanile Pierfrancesco Binella, i giocatori Vittorio Tognazzi, Gianluca Prosek, Daniele Marrucci, Jacopo Ragusa, Luigi Maghelli.