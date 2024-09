Mens Sana Altra amichevole per i biancoverdi, attesi a Firenze dall’Olimpia Legnaia

Archiviato il ko di San Miniato di sabato scorso la Mens Sana domani sera torna in campo alle 20 a Firenze per il terzo test amichevole del suo precampionato ospite dell’Olimpia Legnaia, altro un team di serie B Interregionale.

Sarà un’altra occasione per coach Paolo Betti per testare lo stato di forma dei suoi, inclusi Pannini, Neri e Maghelli, assenti sabato ma che domai potrebbero rientrare. Nel frattempo è iniziata ieri vendita degli abbonamenti Premium, Intero e Ridotto (pagabili in contanti o con carta credito/bancomat) presso gli uffici della Mens Sana Basketball in Viale Sclavo 12 dal lunedì al venerdì dalle 17,30 alle 20,30. "La vendita dell’abbonamento Curva sarà effettuata esclusivamente dai ragazzi della Curva Nord presso la loro sede al palasport nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Per questo tipo di abbonamento non è previsto il pagamento con bancomat o carte di credito" fanno sapere dal club. A sostegno della campagna abbonamenti anche il comunicato del ‘Settorino’ (la ex Curva Nord), cuore della tifoseria biancoverde, che appunto gestirà la vendita degli abbonamenti Curva. "Questo è il momento - si legge nel comunicato - oltre che di ringraziare chi ha reso possibile un ritorno alla credibilità della Mens Sana, di guardarsi in faccia dopo comprensibili divisioni, disillusioni e rimpianti. Lo scorso anno ha dimostrato che chi ha mantenuto vivo il fuoco non l’ha fatto senza un fine. Per la prima volta squadra, tifosi società hanno remato tutti dalla stessa parte e il risultato è stato sotto gli occhi di tutti.

La società da cinque anni a questa parte ha avallato ogni nostra richiesta col fine ultimo di tornare non grandi, ma compatti, unici e indipendenti. Adesso sta a noi ricambiare con i fatti".