Meno posti al parcheggio Eliporto. Ne spuntano altri 100 alla stazione

di Laura ValdesiSIENAPosteggi & policlinico, è sempre stato un binomio difficile. Trovare un buco per lasciare la macchina, specie in alcuni giorni e fasce orarie, da anni resta un’impresa. A fasi alterne, per carità. Ce ne sono state alcune più critiche, altre invece dove dipendenti e utenti hanno potuto tirare un respiro di sollievo. Ma la questione mobilità, da e per il policlinico, rimane fra le priorità nell’agenda dell’Azienda ospedaliera universitaria senese. A maggior ragione in presenza dei cantieri per l’ammodernamento delle Scotte.

Il Piano spostamenti casa-lavoro (Pscl) 2022-2026 viene monitorato e aggiornato annualmente. Adottato e trasmesso entro il 31 dicembre al Comune competente. Siena, dunque. Nel corso dei dodici mesi appena passati sono stati svolti interventi di comunicazione e sensibilizzazione interna, altri invece sul territorio. In progress la ricerca e lo sviluppo di uno strumento organizzativo capace di far incontrare le varie esigenze, orario e percorso in primis, tra i dipendenti. Sono stati presi contatti con Autostrade di concerto con altri mobility. Se sul fronte della rimodulazione dell’orario di lavoro le novità risultano già introdotte, per il futuro si punta a favorire l’uso del trasporto pubblico disincentivando quello dell’auto privata. Favorendo la mobilità ciclabile e predisponendo una serie di ulteriori misure. A partire, proprio da gennaio 2025, dai posteggi riservati per i dipendenti all’interno dell’"Eliporto" visto che a causa dei cantieri sono andati persi numerosi spazi disponibili. Il primo dicembre 2023 era stata sottoscritta una convenzione con Sigerico per 200 posti macchina gratis all’Eliporto appunto. Che sono stati portati a 150 nel 2025. Una perdita che viene controbilanciata aggiungendone 100 al parcheggio ’La stazione’. Una modifica degli accordi "passata" il 17 dicembre scorso anche alle sigle sindacali.

Non ha invece funzionato l’esperimento della navetta che, partita il primo gennaio 2024, è stato sospeso ad agosto. "Scarso utilizzo", si legge nella scheda allegata al Piano degli spostamenti casa-lavoro. Il tragitto era quello dal Dream Cafè, al parcheggio della Mens Sana, via Lombardi, area interna delle Scotte (tre fermate) con ingresso da viale Bracci e uscita da strada delle Scotte, lato obitorio. E ritorno sullo stesso percorso. Visto che non ha incontrato il gradimento sperato si sta lavorando alla proposta di "nuove fermate di collegamento tra i principali snodi del trasporto pubblico locale e il policlinico da sud".

E ancora: sono 45 i dipendenti che, al momento, hanno aderito alle agevolazioni frutto della convenzione fra l’Azienda e Autolinee grazie alla quale si applica uno sconto del 5% sull’abbonamento annuale urbano/extraurbano con il pagamento anticipato da parte dell’Aous e successiva rateizzazione sullo stipendio mensile del dipendente. Il policlinico, al contempo, su proposta del mobility manager, punta alla sistemazione di rastrelliere e-bike a ricarica solare che verranno collocate all’ingresso del presidio e presso il centro direzionale, aumentando anche gli stalli disponibili. Forte il rinnovamento del parco macchine aziendali con l’acquisto di 2 ibride, una elettrica ed un pulmino a gasolio in modo da incentivare l’uso di veicoli a minore emissione di Co2 dandone l’esempio come Azienda.

Il vero nodo, però, restano i posteggi. La svolta sarà la maxi area da 400 macchine a servizio della nuova palazzina dedicata agli ambulatori che consentirà di redistribuire meglio gli stalli sia per i dipendenti che per gli utenti che accedono all’ospedale per visite ed esami, aumentando la sicurezza dei percorsi di viabilità interna.