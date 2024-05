’Memorial Yara Gattavecchi’, trionfa la squadra di Banca Tema

E’ iniziato al Redi-Caselli, con l’incontro tra gli studenti e la Nazionale italiana calcio trapiantati, accompagnati dalla sezione poliziana di Aido, il "2° Memorial Yara Gattavecchi", due giorni di sport ed educazione, in memoria della giovane ragazza poliziana tragicamente scomparsa nel 2021 a soli 16 anni. E’ stata un’occasione per ricordare la giovane e per sensibilizzare la cittadinanza e l’opinione pubblica sull’importanza dei trapianti, secondo il progetto fortemente voluto dal compianto Ivo Cortonesi e dall’Associazione Italiana per la donazione di organi. La manifestazione, realizzata in collaborazione con Unione Sportiva Poliziana, si è spostata allo stadio Bonelli, di fronte ad un pubblico fortemente partecipe e interessato e ad alcuni rappresentanti dall’amministrazione comunale di Montepulciano. Qui si è svolto il triangolare di calcio che ha visto prevalere la rappresentativa di Banca Tema contro la Nazionale Italiana Calcio Trapiantati e contro Zoccolo Duro, una squadra composta per l’occasione da amici degli organizzatori. Il calcio d’inizio di ogni partita è stato dato da cittadini poliziani che hanno affrontato e vinto il percorso dei trapianti. Primo calcio è stato dato da Elisabetta Lorenzatto. Per segnare il profondo legame tra il Memorial e il contesto sociale e culturale poliziano, era presente alla manifestazione anche il Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano che ha allestito con la consueta maestria ed eleganza una selezione di esercizi e coreografie.