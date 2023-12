Memorial ’Casini Cipriani’. Trionfa il "Sarrocchi"

Sono stati ben oltre centocinquanta gli atleti partecipanti alla nona edizione del Memorial Bruno Casini Cipriani, il torneo di basket, tre contro tre, tra le scuole secondarie superiori di Siena organizzato dal Panathlon Club Siena per ricordare il grande contributo che il professore ha dato a intere generazioni di studenti come insegnante e come educatore. E’ stato replicato quindi, in questo 2023, il grande successo dell’anno scorso. Il torneo, che si è svolto al PalaPerucatti, ‘casa’ della Virtus, ha visto la partecipazione di ben cinque scuole: Piccolomini, Galilei, Sarrocchi, Caselli, Bandini, per un totale di trenta squadre. Ad alzare il trofeo sono stati i ragazzi del Sarrocchi che hanno disputato la finale con il Bandini. Hanno curato l’organizzazione i professori Marco Collini e Beatrice Vannoni. Presenti alla manifestazione il presidente del Panathlon Club Siena, Fabio Bruttini, la vice presidente del Panathlon International Orietta Maggi, il consigliere del Panathlon International Andrea Sbardellati e i figli del professor Casini Enrico e Gemma con i nipoti Alessandro e Gaia. Il Memorial ha il patrocinio del Comune di Siena e del Comitato regionale del Coni Toscana-Siena.

A.G.