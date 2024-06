Medicina Gli studenti del corso di curvatura biomedica passano i test

Tutti gli studenti del liceo scientifico Galileo Galilei di Siena che hanno seguito il corso sulla curvatura biometrica, hanno passato il test di ingresso alla facoltà di Medicina. Un risultato eccellente, tra i migliori d’Italia, che è stato presentato nella sede dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Siena.

Sono ormai dieci anni che l’Ordine di Siena lavora con il liceo Galilei per un corso triennale sulla curvatura biomedica, costruito per aiutare gli studenti a capire se hanno la vocazione del medico e se la materia li appassiona. La cabina di regia composta da Ministero della Salute, dell’Istruzione e Federazione nazionale dei Medici, sceglie in tutta Italia le scuole migliori dove mettere in atto il corso di curvatura biomedica. "Il liceo Galilei aveva tutte le carte in regola per essere scelto, aveva il maggior punteggio – spiega Roberto Monaco presidente Omceo Siena – e così è cominciata l’avventura che dura da quasi 10 anni".

"Per noi è un fiore all’occhiello – ha detto Stefania Satta referente progetto Galilei -, serve per far capire ai ragazzi se hanno davvero la voglia di intraprendere il percorso della medicina. Il corso è l’unico a cui il ministero dell’istruzione ha dato valore sia come credito scolastico che come Pcto, alternanza scuola -lavoro".

In Italia hanno aderito al progetto 105 Ordini su 106, 3mila medici, 4mila insegnanti, 350 scuole e 15mila studenti. A Siena sono venti i medici che prestano il loro tempo gratuitamente per fare lezioni ai liceali. E si parla già, a livello nazionale, di creare un liceo a indirizzo biomedico. "I 56 studenti che oggi hanno ricevuto l’attestato di frequenza e superato i test durante l’anno scolastico, meritano una risposta sul futuro. I numeri sono la risposta a chi vuole abolire il numero chiuso a Medicina - ancora Monaco -. La scrematura va fatta prima e un liceo a indirizzo biomedico è la soluzione, insieme alla programmazione di borse per le specializzazioni e la medicina generale. Stiamo lavorando ad un disegno di legge".