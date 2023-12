Maxiperdita Tls pesano Governo e Biotecnopolo

La Fondazione Tls rischia di chiudere il bilancio in profondo rosso, con una perdita che potrebbe aggirarsi da 4-5 milioni di euro a una cifra superiore, se le partite con il Governo su Tls Sviluppo non avranno esito positivo. Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo che a Firenze afferma a proposito anche dell’hub antipandemico: "Aspetto che parta, quando partono me lo dicano. Io sono pronto". Aggiungendo: "Il Biotecnopolo lavorerà su tecnologie nuove, che servono per prepararsi meglio alle malattie emergenti, per l’antibiotico-resistenza, per i tumori, per malattie comuni, per tante altre cose".