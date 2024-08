Matteo Betti in partenza. Lunedì Terrecablate gli dirà "buona fortuna"

Stanno per partire le Paralimpiadi di Parigi: lo schermitore senese, plurimedagliato, Matteo Betti farà parte, per la quinta volta, della spedizione azzurra, di cui è il veterano (ha anche vinto il bronzo a Londra 2012). Terrecablate, a pochi giorni dalla partenza , ha organizzato un incontro con Matteo Betti e le autorità sportive cittadine per un saluto benaugurante. Appuntamento lunedì al bar Fonte Gaia, in Piazza, alle 12,15. "Rappresentare l’Italia, per la quinta volta, è un onore e anche una bella responsabilità. L’attenzione del pubblico è importante" ha detto Betti al sito del Cip.