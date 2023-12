Matchball, nuova struttura. Taglio del nastro con Giani

La Regione ha investito 330 mila euro per il completo efficientemente energetico degli impianti del Ct Matchball di Monteroni d’Arabia, integrati da ulteriori fondi del Comune. Sono stati installati pannelli fotovoltaici, un nuovo impianto di illuminazione a led, il cappotto termico e sono stati coperti gli ultimi due dei tre campi da tennis della struttura. In questo circolo in forte crescita negli ultimi anni si allenano circa 40 ragazzi della scuola tennis e un centinaio di adulti. La Regione investe complessivamente 10 milioni sull’ impiantistica sportiva esclusivamente dei Comuni.

"La manutenzione e l’ammodernamento degli impianti è una priorità della Regione per la Toscana diffusa – ha detto il presidente Eugenio Giani –. Lo sport è un elemento centrale nella cultura della comunità, significa per i ragazzi valori e socialità. Il tennis è uno degli sport più completi, che ci ha regalato recentemente con gli atleti italiani delle emozioni fortissime. Ringrazio il sindaco di Monteroni d’Arbia, Gabriele Berni perché la sinergia con il Comune è stata fondamentale per raggiungere questo risultato".