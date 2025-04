Massimo Pupillo e Petrolio Live. Musica protagonista al Sonar

Musica a 360 gradi al Sonar – Casa della Musica di Colle Val D’Elsa. Sabato è in programma un doppio appuntamento da non perdere e a seguire un dj set tutto da ballare. Apertura delle porte alle 21,30, al civico 33 di via Talamone.

Alle 22 musica dal vivo con Massimo Pupillo e Petrolio Live. Aftershow in pista con il dj set di Egodrom più Alessio Niccolini.

Massimo Pupillo è un musicista e compositore italiano, noto per essere tra i fondatori degli Zu, con cui ha pubblicato 18 album e suonato in oltre duemila concerti nel mondo. Ha collaborato con artisti e musicisti di fama internazionale tra cui Mike Patton, Thurston Moore, Katia e Marielle Labeque, Barbara Hannigan, Alvin Curran, Stephen O’Malley e molti altri, spaziando tra rock, musica contemporanea e sperimentale. Ha composto la colonna sonora per ’Limonov’ di Kirill Serebrenikov, presentato a Cannes 2024. Attualmente è al lavoro su ’Sciamano di Ghiaccio’ con l’Alter Ego Ensemble. Il suo nuovo live set ’Industrial Slave’ è ispirato alla poesia di John Trudell e riflette sulle distopie digitali moderne, con sonorità industrial ed elettroniche astratte.

’Petrolio’ è il progetto solista di Enrico Cerrato, musicista italiano noto per le sue esplorazioni sonore nel campo dell’elettronica sperimentale e dell’industrial. Il suo lavoro si caratterizza per atmosfere cupe, texture abrasive e un forte impatto emotivo, spesso ispirato da tematiche sociali e politiche. Il progetto ha guadagnato attenzione nella scena underground europea, con esibizioni in festival di musica sperimentale e collaborazioni con artisti affini. ’Petrolio’ nasce nel 2015 per mano di Cerrato, musicista già molto attivo in ambito metal (InfectionCode), industrial (Gabbiainferno) e jazznoisepunk (Moksa). Dopo una prima data in dicembre 2016, Petrolio suona in numerosi eventi live in Italia e all’estero, condividendo il palco con diverse entità musicali come MaiMaiMai, Of the Wand and the Moon, Adamennon, Mombu, Bologna Violenta. Nel 2017 esordisce con ’DiCosaSiNasce’. L’album è coprodotto da DreaminGorilla Rec, DioDrone, Taxi Driver Rec, Vollmer Industries, Toten Schwan Rec, Screamore, E’ Un Brutto Posto Dove Vivere, Brigante Rec. Nel 2018 ha partecipato all’ElektroAnschlang Fest, grande festival di musica elettronica in Altenburg (D).

L’ingresso alla serata è di 5 euro. Orari: apertura 21.30, live 22, DJ set aftershow 00.00, chiusura 3.

Fabrizio Calabrese