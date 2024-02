"Massimo Linguanti, 65 anni, secondo di classe al Rally Tuscany: un esempio di determinazione e passione"

"Sono ancora emozionato. Abbiano ottenuto un grande risultato, con una vettura datata e non certo competitiva con altre molto più potenti, mettendo dietro piloti più blasonati e giovani talentuosi". Massimo Linguanti è raggiante. A 65 anni il pilota di Buonconvento ha centrato un obiettivo invidiabile: secondo nella sua Classe e 14esimo posto assoluto alla prima edizione del Rally Tuscany che si è svolto nelle Crete Senesi. Ma al di là dell’impresa sportiva, Linguanti è contento soprattutto per un motivo: "Vedere tanti amici lungo la strada a incoraggiarci. C’era tutta Buonconvento. E anche tutta la mia famiglia a fare il tifo: moglie, figli, nipoti. E’ stato splendido. Ho partecipato a questo rally anche per lanciare un messaggio ai giovani affinché si mettano in gioco e non abbiano paura delle sfide".

M.B.