Marras spinge Ferretti "La città torni ad aprirsi"

"La città può tornare a essere competitiva se riuscirà ad aprirsi a tutto il territorio di riferimento collaborando con gli altri comuni. L’amministrazione uscente si è chiusa a riccio e non ha stretto rapporti che invece dovranno essere ripresi e Siena dovrà svolgere il ruolo di ente capofila per lo sviluppo di progetti condivisi". Leonardo Marras, assessore regionale alle attività produttive, ha partecipato ieri a un’iniziativa elettorale di Anna Ferretti, partecipando a un incontro con la categorie economiche senesi. "Se sarai eletta sindaca – ha detto – sarò disponibile ad avviare da subito una collaborazione con la nostra agenzia per la promozione di Siena e del suo territorio nei canali turistici mondiali", ha detto Marras a Ferretti.

La candidata del centrosinistra ha osservato: "L’amministrazione comunale si impegnerà a sostenere l’imprenditoria giovanile, il commercio agevolando la riapertura dei negozi, l’agricoltura di qualità, a dialogare con tutti i sindaci della provincia per progetti condivisi anche nel settore del turismo. L’apertura della Regione ci fa piacere perché può diventare il nostro punto di riferimento nello sviluppo di progetti innovativi per i vari settori del nostro comparto produttivo".

Marras ha parlato anche della "necessità di investire in innovazione tecologica da parte delle aziende. È lì che si misurerà la competitività nel futuro". A margine l’assessore Marras ha risposto anche a una domanda sulle crisi aziendali: "In alcune crisi strutturali è difficile intervenire senza che ci sia un impegno da parte dell’imprenditore per risolvere le situazioni più difficili. Ma dobbiamo essere consapevoli che senza manifattura non possiamo ritenere completa l’economia della Toscana. Siamo vicini a tutte le situazioni di difficoltà che coinvolgono centinaia di persone".

L’assessore regionale ha ricordato i finanziamenti previsti per tutti i settori economici affermando che "sono 530 milioni di euro le misure della nuova programmazione comunitaria che l’ente regionale destinerà alle imprese per investimenti nell’innovazione.Vorremmo venissero usate dalle imprese per l’ammodernamento della produzione. Una parte di questi fondi saranno per Siena e la provincia. Puntiamo molto anche sui progetti di filiera che nel nostro territorio possono essere realizzati coinvolgendo le piccole e medie imprese". Dalle categorie è arrivata la richiesta di attenzione soprattutto per il settore dell’artigianato, commercio, agricoltura e turismo.