Mario Belli è il riCOLLEgato 2022 La città di Colle ha premiato il grande maestro del cristallo

È Mario Belli il rigato dell’anno per il 2022. In una domenica piovosa, con gocce che scendono dal cielo che sembrano di cristallo, come ha scherzato il presidente dell’associazione Righiamo Domenico Ponticelli, va in scena la cerimonia di consegna del premio. Artista e maestro, Mario Belli è colonna portante dell’identità colligiana, le sue mani sono le custodi dei segreti e della meraviglia della lavorazione del cristallo. 71 anni non solo di esperienza, ma di un rapporto quotidiano con il cristallo. "Mario ci ha raccontato e continua a raccontarci la città – afferma Ponticelli – Belli ha contribuito a elevare la molatura del cristallo in arte eccelsa, scrivendo la storia dell’artigianato della sua città, facendola brillare con la realizzazione di pezzi artigianali unici in cui il cristallo si fonde con la pazienza, la disciplina, la fatica, ma soprattutto, l’amore per questa arte. Il premio è la sintesi della nostra attività associativa, cerchiamo di portare nutrimento all’orgoglio di essere colligiani, nativi e di adozione. Deve diventare elemento fondante a livello comunitario. Questo è l’obiettivo della nostra associazione. Non è stato ideato come un premio alla carriera, per Mario, però, è anche un premio alla carriera. Vogliamo premiarlo, perché lo scorso anno ha compiuto 70 anni di attività ed ancora continua in maniera splendida. Ha regalato pezzi unici al mondo".

Belli ha raccontato vari aneddoti della sua vita da quando per la prima volta ha avuto modo di lavorare il cristallo a quando ha iniziato a lavorare per una ditta che esportava pezzi di altissimo artigianato in cristallo acquistati anche da Tiffany. Il racconto anche della sua esperienza con il cristallo incamiciato, dei tanti pezzi unici realizzati e del suo lavoro a mano libera. "Nel mio lavoro io sono felice quando riesco a soddisfare le richieste delle persone – afferma Belli – Chi viene in bottega da me non deve venire per comprare, ma per farmi domande. Dopo posso anche fargli vedere come si realizzano queste opere". Sipario finale della celebrazione è stata la consegna del premio. Dato che ogni anno il premio consiste in un piatto che lo stesso Mario Belli realizza e dona. Di conseguenza quest’anno Belli ha ricevuto in riconoscimento un pregiatissimo piatto in cristallo molato, realizzato da se stesso.

Lodovico Andreucci