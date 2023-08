Margherita Barbieri: scelta di vita "Basta università, divento sarta"

di Paolo Bartalini

Il lavoro in ambito universitario e a un certo punto la scelta di diventare titolare di una sartoria vintage a Poggibonsi. Una storia che ha inizio da un "c’era una svolta", nel cammino di Margherita Barbieri trascorsi alla Libera Accademia di Belle Arti a Firenze in qualità di assistente al Corso di Editoria per il fashion design. Poi nei suoi piani ha prevalso l’idea di trasformare in professione una passione autentica: fornire una seconda vita a indumenti del passato accuratamente selezionati. "Un giorno, chissà - spiega Margherita - potrei anche tornare agli ambienti accademici, cercando comunque di conciliare entrambi gli impegni. È una mia speranza. Senza un po’ di coraggio, d’altro canto, non si decolla". Guardare al futuro del commercio con gli occhi di un tempo. La rete dei negozi di Poggibonsi, dunque, si affida adesso anche al vintage per recuperare nuovi slanci e per far avvicinare le persone allo shopping nel centro storico. C’è chi si chiede come sia possibile aprirsi ad altri orizzonti, partendo da esperienze retrò. Ago, filo e metro da sarti come ingredienti per innovare gli spazi di vendita? Margherita Barbieri è la giovane protagonista di questa speciale scommessa nella sua bottega, Glasshouse vintage market, da poco inaugurata in via Achille Becheroni, strada del cuore antico di Poggibonsi che si affaccia su piazza Imre Nagy. "Ascolto le richieste dei clienti - racconta - prendo le misure per i vestiti e li realizzo in base alle preferenze". Ha ricevuto anche visite inusuali? "Sì, da una compagnia di ballo, dall’estero, per gli abiti di scena. Mi ha dato delle soddisfazioni, questo tipo di produzione. Eventi che non capitano ogni giorno". In una fase nella quale purtroppo tante attività si trovano costrette a chiudere i battenti, c’è anche chi, con energia e forza d’animo, non smette di pensare con fiducia al domani. Un’impronta di pura sartoria grazie alla creatività di Margherita, commerciante e stilista con una particolare predilezione per il restauro dei capi di abbigliamento. Esiste ancora il giusto spazio, insomma, per chi è deciso a offrire la propria competenza in materia... "Competenza unita all’amore per tutto ciò che fa look - conclude Margherita Barbieri - a beneficio dei clienti e delle loro esigenze nel vestire. Anche avendo come riferimento gli articoli più datati".