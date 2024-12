Maratona Telethon. Previste due serate

Torna anche in Valdelsa la maratona Telethon, dove è presente da ben trentacinque anni e con oltre duecento mila euro raccolti. Il territorio è da sempre in prima linea nel reperimento di fondi da destinare alla lotta alla distrofia muscolare e alle malattie genetiche. Contribuendo a un risultato oggi di grande importanza nella corsa alla lotta contro queste malattie devastanti. Presentata l’edizione locale 2024 che si compone di due serate. Durante una conferenza stampa nella sala del Sindaco del Comune di Colle Val d’Elsa, alla presenza del primo cittadino, Piero Pii, del responsabile Telethon per la Valdelsa, Fabrizio Baldini, della Presidente della U.I.L.D.M. di Firenze, Anna Rontini. Il programma è a cura dell’Associazione GRG La Badia. Si parte sabato 7 dicembre a Poggibonsi alla sala Set del Politeama. Sarà presente un rappresentante della locale Amministrazione Comunale. Durante la serata si svolgerà la 25esima edizione del Trofeo Giuseppe Barone e il nono memorial Lisa Marchi. Padrino della serata sarà Riccardo Bianciardi, atleta paraolimpico di Golf.

Il secondo appuntamento è venerdì 13 dicembre al Teatro del Popolo di Colle con la "Serata di Gala" Memorial Marco e Carla Salvi". Con la partecipazione di scuole di danza e artisti del territorio. Madrine della serata, la campionessa del mondo di Pattinaggio a rotelle Aurora Bacciottini e l’olimpionica Irene Siragusa, punta di diamante della 4X100 femminile. Ci saranno anche il Sindaco Piero Pii e la Presidente U.I.L.D.M. Anna Rontini. Le serate saranno presentate da Fabrizio Baldini e Moka.

Fabrizio Calabrese