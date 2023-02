Maratona, Chiappinelli ok Tanti senesi al traguardo

Tanti senesi ieri hanno affollato Siviglia al seguito del corridore Yohanes Chiappinelli per la tradizionale maratona della città spagnola. Per l’atleta cresciuto nella Uisp Atletica Siena e adesso in forza ai carabinieri si trattava dell’esordio sulla distanza 42 chilometri e 195 metri ma l’impatto con la maratona è stato piuttosto positivo: Chiappinelli ha chiuso la gara in con il crono di 2h09’46’’ dimostrando che con l’allenamento e la costanza può dire la sua anche su strada. Ma come detto con c’era solo l’azzurro nella meravigliosa capitale andalusa. Tanti infatti gli appassionati senesi al seguito della spedizione di Chiappinelli sia per gareggiare nella maratona con distanza classica che nella distanza più breve. Un folto gruppo di podisti cittadini ha infatti trascorso il fine settimana nella splendida località nel sud della Spagna in concomitanza della manifestazione, una grande classica della maratone europee. Tra loro Paolo Ceccotti. "Siamo soliti, con il Cral Mps, organizzare trasferte per gare podistiche – dice Ceccotti da Siviglia -. Siamo molto felici di aver partecipato a questa manifestazione perché l’organizzazione è stata fantastica nonostante numeri imponenti (circa 13mila iscritti al via, ndr) e ovviamente il posto assolutamente magico con tanta gente presente lungo tutto il percorso dal primo all’ultimo chilometro. Insieme ad altri nove amici abbiamo corso la maratona classica e siamo arrivati al traguardo, un grande risultato per tutti noi. Altri dieci amici invece sabato hanno disputato la corsa più breve (5 km) e poi c’era anche gli accompagnatori che si sono goduti la città nel weekend. Il tutto ovviamente sostenendo Yohanes Chiappinelli che ha corso una gara splendida restando sotto le due ore e dieci minuti". Tornando alla gara vera e propria, nella maratona andalusa a trionfare tra i professionisti l’etiope Shumie Gadisa Birhanu in 2h04’59’’, completano il podio i connazionali Wami Kebede Tulu (2h05’19’’) e Gebre Mekuant Ayenew (2h05’24’’). Tra le donne assolo della keniota Jackline Chelal che corre in 2h20’29’’ precedendo Abaru Ayana Mulisa (2h21’54") e Urge Diro Soboka (2h23’05").

Guido De Leo