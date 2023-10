Mar Nero in festa per una vittoria attesa quaranta anni

A distanza di un mese dalla vittoria del Mar Nero, che ha portato a casa la Conca dei Ruzzi dopo 40 anni, contradaioli e giocatori hanno festeggiato l’altra sera con una cena dedicata e tanta goliardia che ha invaso le vie di Chiusi Scalo. Centinaia di contradaioli nerazzurri hanno intonato canti, sono andati in giro con una macchina ’Ghostbuster’ per prendere i fantasmi delle altre contrade, hanno attaccato un mega striscione in inglese sopra la stazione ferroviaria che cita Michael Jordan: ’Mai dire mai. Perché i limiti come le paure sono spesso solo una illusione’. In piazza grandi e piccini per una festa che si è protratta sino a tarda serata. Non sono mancati gli sfottò che tutti hanno accettato con simpatia. 40 anni per una vittoria sono tanti e le emozioni sono state tante.

Massimo Montebove