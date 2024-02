Manutenzioni su 870 corsi d’acqua. Controlli al parco mezzi

Il piano delle attività della bonifica del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud entrerà presto a pieno regime, con interventi di manutenzione ordinaria su 1.500 chilometri di 870 corsi d’acqua del reticolo in gestione. In vista dei lavori servono macchinari efficienti e sono queste le settimane in cui nel capannone di rimessaggio e centro manutentivo di Barbaruta gli operai si prendono cura dei mezzi: i controlli riguardano 25 escavatori gommati e cingolati, 6 autocarri e 8 trattori con bracci, oltre ad attrezzature decespuglianti, in uso al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. In primavera le macchine torneranno a lavorare a pieno regime.