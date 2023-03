Manifesto della salute "Vivere in città aumenta il rischio di malattie"

"Chi vive in città è ad aumentato rischio di sviluppare malattie come cancro, diabete e malattie respiratorie, legate all’urbanizzazione". Così il professor Francesco Dotta, delegato alla sanità dell’Università e direttore della Diabetologia alle Scotte ha parlato del ’Manifesto della salute e benessere delle città’, un approccio integrato per affrontare i temi di salute pubblica, nel convegno organizzato dall’intergruppo parlamentare che si è tenuto a Palazzo Giustiniani a Roma. "I rischi legati all’urbanizzazione – aggiunge - sono più alti dei biologici e di fattori ambientali, a causa dell’assenza di spazi verdi, limitato esercizio fisico".