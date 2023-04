Management pubblico Un master lega Comune e Università

Il Comune ha approvato la convenzione con l’Università di Siena per l’attivazione di un master di secondo livello in ’Management innovazione e governance delle amministrazioni pubbliche’. L’obiettivo è formare operatori in ruoli amministrativi e manageriali con competenze tecnico-scientifiche necessarie a gestire progetti che spazino dal contesto locale a quello internazionale. Sulla base dell’accordo, l’Università si impegna a riservare tre posti a soggetti individuati dal Comune; il Comune garantirà tre stage della durata di 3-6 mesi ciascuno a tre partecipanti al master.