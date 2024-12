Malviventi acrobati in due appartamenti

Non si fermano le razzie dei topi d’appartamento a Montepulciano. Ultima ad essere interessata, in ordine di tempo, la zona di San Biagio dove, in direzione di Pienza, si trovano numerosi caseggiati, tutti abitati. I malviventi hanno agito nel pomeriggio di sabato, tra le 17 e le 19 (orario già indicato come critico), e si ha notizia di almeno due colpi messi a segno, in altrettante abitazioni, nel raggio di poche decine di metri.

Particolarmente sorprendenti le modalità dell’intrusione in un ampio appartamento, situato ad un primo piano rialzato. Secondo la ricostruzione, i ladri sono entrati nel giardino condominiale scavalcando la ringhiera di un’abitazione confinante e si sono arrampicati sfruttando, con grande agilità, la terrazza del piano rialzato e i tubi di raccolta dell’acqua piovana. Hanno poi forzato, con un colpo violento e preciso, la maniglia di una robusta porta finestra, dotata di doppi vetri, che gli ha dato accesso all’appartamento.

La casa è stata messa a soqquadro, la ricerca concentrata sul danaro liquido, dovendo poi affrontare la discesa a mani libere; dunque, per i proprietari, oltre al danno, la violazione della propria intimità domestica. C’è da dire che, a quell’ora, nelle altre abitazioni del condominio vi erano i proprietari e che c’era movimento negli appartamenti; il ladro-acrobata, per nulla intimorito, ha sfruttato un angolo buio del giardino per iniziare la propria arrampicata.

Constatato, al rientro a casa, quanto era successo, i proprietari hanno denunciato il fatto ai carabinieri che sono anche intervenuti sul posto per effettuare un sopralluogo e per raccogliere eventuali testimonianze, utili ai fini delle indagini. Questi ultimi fatti fanno salire, in concomitanza con l’arrivo dei giorni di festa, il livello di allarme ma anche il timore, soprattutto delle persone anziane e di chi vive solo o isolato, di dover subire azioni del genere.