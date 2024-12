Maltempo: una domenica bestiale. Nubifragio con allagamenti e disagi

Strade allagate, fiumi di fango, smottamenti, torrenti in piena, superlavoro per protezione civile, vigili del fuoco, polizia municipale. Il maltempo ha picchiato duro in Valdelsa, soprattutto a Poggibonsi e a San Gimignano, dove si registrano i danni maggiori. A Poggibonsi nel giro di pochi minuti il violento nubifragio dell’altra sera ha provocato allagamenti a Salceto, al guado de La Strolla, in via Andreuccetti, via Pisana, ai Fosci, in via Togliatti. In via Boccabarili, invece, c’è stata una piccola frana.

"Alle 20,30 è stato aperto il Centro operativo comunale e tutti i volontari sono arrivati con mezzi, uomini e donne- afferma la sindaca Susanna Cenni-.La criticità più impegnativa ha interessato gli impianti sportivi del Bernino. Con il vicesindaco Fabio Carrozzino e l’assessore Fabio Giomini siamo appena rientrati da un ulteriore sopralluogo. Desidero ringraziare volontari e volontarie, che nonostante non fosse prevista allerta, sono giunti velocemente sul posto con la polizia municipale. Grazie alla Pubblica Assistenza e alla Misericordia di Poggibonsi, alla Misericordia di Staggia, a Anpana Poggibonsi, alle forze dell’ordine e alla polizia stradale per aver risolto i problemi verificatisi in autostrada. Un grazie affettuoso anche alla pizzeria Da Ciccio, che ha distribuito pizza calda a tutti i volontari infreddoliti".

Problemi e disagi anche a San Gimignano. Esondati il Fugnano al ponticino di Santa Margherita, il Torciano a Santa Maria, il broto della Carbonaia a Ponte a Rondolino. Allagamenti a Cusona, presso l’oleificio valdelsano, lungo la SP1 a Badia a Elmi e nella zona industriale dell’omonima frazione. L’Elsa per tutta la notte è stata a livelli di guardia a Cusona e a Badia a Elmi.

"Ringrazio prima di tutto gli agenti di polizia municipale, gli operai comunali e la Provincia per il lavoro prestato- spiega il sindaco Andrea Marrucci-. Alla Provincia ho chiesto un nuovo intervento nelle fognatura in via dei Platani lungo la SP1.Ci sono molte situazioni derivanti da cattiva regimazione delle acque in proprietà private (pensiamo a Pancole e anche all’acqua che arriva a fiumi da monte, alle spalle delle aziende di via della Casetta). A quello che deve provvedere il Comune e la pubblica amministrazione è bene provveda il pubblico, ma ci saranno verifiche e provvedimenti conseguenti anche per i privati ".

Con il passare delle ore la situazione è tornata gradualmente alla normalità.