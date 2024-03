Malori fatali Uomo muore sul tetto, un altro nel bosco

Due vite stroncate da un malore ieri nella nostra provincia. Per recuperare le salme è stato necessario in entrambi i casi l’intervento dei vigili del fuoco di Siena. Il primo dramma intorno alle 14 sul tetto di un’abitazione che si affaccia su via Salicotto (nella foto i soccorsi). Il proprietario, che sembra fosse salito fin lassù per controllare delle tegole, c’era anche un familiare, ha all’improvviso accusato un malore. Allertati immediatamente i soccorsi ma il medico del 118 non ha potuto che constatare il decesso. Sul posto anche la Pubblica assistenza di Taverne, la polizia municipale e una volante della questura. Il pm Serena Menicucci che era di turno non ha ritenuto necessari accertamenti medico legali, essendo purtroppo chiare le cause del decesso. I pompieri, saliti sul tetto, con la taboga hanno poi portato a terra con le dovute attenzioni il corpo dell’anziano restituendolo alla famiglia, piegata dal dolore.

Appena terminato l’intervento in Salicotto i vigili del fuoco sono stati chiamati a Radda in Chianti dove una persona di 74 anni aveva avuto un malore, anch’esso risultato fatale, in una zona impervia. Difficile riuscire a raggiungerla e poi portarla via di lì. Sul posto i carabinieri della compagnia di Poggibonsi. Anche in questo caso non c’è stata necessità di autopsia.