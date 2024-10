Malore lungo il percorso della Porta del Cielo. In azione i pompieri

I Vigili del fuoco del comando di Siena, attivati dal 118, sono intervenuti ieri mattina intorno alle 12.25 per soccorrere un uomo che è stato colto da malore, mentre si trovava lungo il percorso della Porta del Cielo, sul tetto del Duomo di Siena.

L’uomo, cosciente e collaborativo, è stato recuperato in via precauzionale con barella Tobiga e autoscala (nella foto), per poi essere affidato ai sanitari del 118 per le cure del caso. Sul posto, oltre alla squadra e all’autoscala, anche personale Saf (Speleo Alpino Fluviale).