Malore durante battuta. Morto il cacciatore

Non ce l’ha fatta il cacciatore settantaseienne originario di Piancastagnaio e residente ad Aprilia ( Roma) colpito da un grave malore nella tarda mattinata di sabato durante una battuta di caccia al cinghiale nella zona di Tre Case frazione di Piancastagnaio. L ‘ uomo faceva parte della squadra Pucciotti Saragiolo che raggruppa i cacciatori di Piancastagnaio e Saragiolo. Si trovava al suo posto di caccia quando improvvisamente si è accasciato a terra privo di conoscenza. Immediati i primi soccorsi da parte degli amici della squadra e in particolare dal responsabile della squadra Daniele Benanchi che per primo ha praticato al Rossi il massaggio cardiaco in attesa dell’ autoambulanza e del118. Vista la gravità del paziente è stato allertato l’ elisoccorso e l’uomo trasportato a Siena dove ricoverato nel reparto di terapia intensiva è morto ieri mattina.

Giuseppe Serafini