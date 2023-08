Mai la cuffia, Ritmi costanti delle vittorie a Siena

La puntualità delle vittorie dell’Oca si evidenzia nello scorrere della sua storia in Piazza. Intanto Fontebranda è la Contrada che, assieme alla Tartuca, a partire dal settecento quando i dati sono certi, non ha mai avuto la cuffia. La massima attesa è stata quella dal 2 luglio 1718 al 2 luglio 1744, ovvero 26 anni, ma è indubbiamente una eccezione. Anche in questo duemila la media è perfetta: un palio ogni poco meno di cinque anni, nonostante sia fra le Contrade che hanno corso meno, cioè 23 volte (soltanto l’Istrice 22). E questa è stata, di dieci anni, l’attesa più lunga.

Nel novecento il massimo del digiuno di Fontebranda è stato dal 16 agosto 1934 al 2 luglio 1948, guerra compresa e quindi con anni di silenzio paliesco, periodo interrotto, anche quello, dall’arrivo vittorioso di uno scosso, in questo caso da Salomè. È frequente che riesca ad ottenere due vittorie in due anni consecutivi: dal settecento ad oggi è accaduto ben otto volte, l’ultima il 2 luglio 1998 e 2 luglio 1999.

Ma. Bi.