"Magnifica presenza" di Ozpetek. Dal grande schermo al Politeama

Rivivere in teatro le emozioni del grande schermo. Succede con lo spettacolo ‘Magnifica presenza’ di Ferzan Ozpetek. In scena domani alle 21 nella Sala Maggiore del Teatro Politeama di Poggibonsi. Turno ‘Oro’ degli abbonamenti. Con Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Erik Tonelli. E con Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella. Regia di Ferzan Ozpetek. Una produzione firmata da Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana.

Ferzan Ozpetek torna a teatro con il nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici, ‘Magnifica presenza’. Il regista, tra i più amati del nostro cinema, prosegue così il percorso inaugurato con ‘Mine vaganti’, e fa rivivere in teatro uno dei suoi film cult portando con sé in questa avventura una compagnia di attori esplosivi: Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Erik Tonelli, Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella saranno i grandi protagonisti di questa commedia tra illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto.

Pietro è un giovane pasticciere gay siciliano, che si trasferisce a Roma, ospite della cugina Maria, per diventare attore. Trova casa nel quartiere di Monteverde. Una sera invita a cena un uomo che nelle sue fantasie considera il suo compagno. Questi gli confesserà di voler mettere fine alla lunga serie di mail e messaggi di Pietro. Il giovane scopre che la propria abitazione è infestata da un gruppo di fantasmi, con i quali Pietro finisce con l’instaurare un saldo rapporto di amicizia.

La stagione teatrale del Politeama proseguirà il 20 marzo con ‘La buona novella’ di Fabrizio De André. Con Neri Marcorè e con Rosanna Naddeo.

Fabrizio Calabrese