16 ago 2025
REDAZIONE SIENA
I vip al Palio: ecco Madonna, festa di compleanno a Siena. Ci sono anche Sting e Eddie Redmayne

La regina del pop ha deciso di festeggiare i suoi 67 anni a Siena. Arrivata nel pomeriggio scortata dalle guardie del corpo. Fan in delirio

Madonna assiste al Palio dell'Assunta (foto Paolo Lazzeroni)

Madonna assiste al Palio dell'Assunta (foto Paolo Lazzeroni)

Siena, 16 agosto 2025 – Il Palio dei vip. All’inizio erano solo voci, poi è arrivata davvero. Madonna ha veramente deciso di festeggiare il suo 67esimo compleanno in Toscana, o meglio a Siena.

La cantante è stata vista scendere da un van in piazza Indipendenza a Siena. Era insieme a degli amici, ha percorso a piedi 200 metri per entrare in Palazzo d'Elci dalle cui finestre, che danno su piazza del Campo, assiste al palio.

Sting assiste al Palio (foto Paolo Lazzeroni)
Sting assiste al Palio (foto Paolo Lazzeroni)

Nel tragitto era scortata dalle guardie corpo. Madonna indossava un cappello a larga tesa, occhiali, una camicia leggera estiva a bastoncini biancocelesti e a tracolla aveva una borsa: una tenuta da turista che non è bastata a confonderla fra la folla brulicante del giorno di Palio, non solo visitatori ma anche compagnie di contradaioli che si spostano in gruppi serrati da un punto all'altro della città, tenendo bene d'occhio i confini delle rispettive contrade e, soprattutto, di quelle nemiche.

Dopo il Palio ci sarà una festa esclusiva per il 67esimo compleanno della cantante. Un party con soli 35 invitati. Si terrà in una location appena fuori Siena.

Ma Madonna non è l’unica super ospite vip al Palio dell’Assunta 2025. Insieme a lei sono stati avvistati anche Sting e l’attore premio Oscar Eddie Redmayne.

