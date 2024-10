‘Madonna con il Bambino’. Presto il ‘ritorno a casa’ nella Basilica di S. Lucchese

È pronta per "tornare a casa", nella Basilica di San Lucchese a Poggibonsi, la Madonna con il Bambino – conosciuta come la Maestà - di Taddeo Gaddi. Una copia della preziosa opera del Maestro fiorentino attivo nel quattordicesimo secolo, sarà collocata a Poggibonsi nella Basilica patronale sabato 26 ottobre alle 15,45. Avverrà in occasione della cerimonia di donazione – patrocinio del Comune – alla presenza anche del Cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino. La presentazione è affidata ad Alessandro Bagnoli, già funzionario della Soprintendenza di Siena e di Grosseto. Interverranno Mauro Minghi per il Laboratorio Francesco Costantino Marmocchi, Sabina Spannocchi per la Società Storica della Valdelsa e Giancarlo Becattelli, presidente della Pro Loco di Poggibonsi, ente che ha dato il via al progetto con i suoi volontari. L’associazione presieduta da Becattelli si è prima attivata presso la Galleria degli Uffizi – l‘originale della Madonna con il Bambino, datata 1355, è infatti custodito nel prestigioso Museo fiorentino dal 1914 – e poi ha messo su in estate una conviviale benefica (nella foto un momento della "Braciata in Fortezza" con circa 130 commensali a tavola) a sostegno dei costi necessari alla realizzazione del lavoro di riproduzione da parte di uno studio specializzato. La Madonna con il Bambino è un’opera, in qualche misura, "poggibonsese". Taddeo Gaddi realizzò il dipinto per la Basilica di San Lucchese, per l’altare della famiglia Segni, nell’anno 1355. Poco più di un secolo fa, poi, l’approdo agli Uffizi. La Pro Loco, decisa a far tornare Poggibonsi in possesso della riproduzione, ha ricevuto il sì dagli Uffizi per la copia e ha messo in funzione la macchina organizzativa, ricevendo numerose adesioni. Uno studio specializzato di Firenze ha dunque avviato le operazioni, ora felicemente in porto. Obiettivo raggiunto anche in virtù di alcune realtà produttive della Valdelsa (Lokal, Terre di Siena Famiglia Gambassi, La Croce Fratelli Zari, Carusi Luciano-Ciacio Caffè). Marchi che hanno contribuito a promuovere l’evento di raccolta fondi che ha permesso alla Pro Loco di centrare il traguardo. Tutto con l’intento di consentire cioè alla comunità locale di annoverare "di nuovo" la Madonna con il Bambino di Taddeo Gaddi nel proprio patrimonio artistico e culturale.

Paolo Bartalini