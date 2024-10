Lutto per la morte di Luca Lucii. Il suo bar Leo frequentatissimo quartier generale del Falco

Un incessante viavai ieri pomeriggio nelle stanze del commiato del cimitero della Misericordia. Tanti i poggibonsesi che si sono voluti stringere alle persone più care, in un momento di enorme dolore, nel ricordo di Luca Lucii, scomparso all’ improvviso nel sonno, per cause naturali, all’età di 59 anni nella sua abitazione. I familiari si sono accorti della gravità del caso e hanno immediatamente allertato il 118. I sanitari, intervenuti con tempestività, non hanno purtroppo potuto far altro che constatare il decesso di Luca Lucii. Una notevole testimonianza di affetto - oggi alle 14 poi l’ultimo saluto - nei confronti di un figlio esemplare della comunità, conosciuto per la sua attività al pubblico, sempre con disponibilità e cortesia, dietro al bancone del bar Leo in via Pisana a Poggibonsi. Manifestazioni di vicinanza anche per il padre, Wallis, da oltre 60 anni fotografo de La Nazione e fino al 2018 titolare dello studio nel centro storico che ha adesso alla guida Cristina Berti. Non solo clienti ma perlopiù amici, i numerosi frequentatori del bar Leo, sempre pronti a riempire la superficie per un aperitivo, un pranzo veloce e una appassionata discussione di sport. Un locale, rilevato da Luca Lucii più di tre lustri or sono, divenuto tra l’altro un riferimento per le attività sociali e ricreative dei Rioni di Poggibonsi e soprattutto un quartier generale degli arancioni del Falco per appartenenza di territorio. Proprio su una maglia di quel colore, sul tavolo del registro delle firme di fianco al feretro, le dediche alla memoria di Luca vergate dai ragazzi di via Pisana e dintorni. Una iniziativa spontanea di saluto collettivo dopo una notizia che ha lasciato tutti senza parole.

Alla famiglia le condoglianze della redazione de La Nazione.

Paolo Bartalini