Lusso Gentile, gli studenti dell’Artusi premiati a Montecatini

Una scuola che si sta contraddistinguendo sempre più nell’eccellenza della formazione turistica italiana. E che può fungere anche da paradigma nelle nuove campagne di promozione turistica che il Governo sta progettando. Stiamo parlando dell’Istituto alberghiero di Chianciano che sta tracciando un percorso di crescita nel riconoscimento dei percorsi formativi rivolti all’ospitalità.

Nella giornata finale del progetto Lusso Gentile, che si è svolta a Montecatini, l’Istituto di istruzione superiore Pellegrino Artusi ha conseguito alcuni dei premi più significativi messi in palio nel contest rivolto ai ragazzi delle classi quinte.

Il contest, incentrato sul tema delle soft skills e dell’intelligenza emotiva quali leve di crescita e strumenti per affacciarsi al mondo professionale dell’ospitalità, ha visto alcuni degli alunni aggiudicarsi stage prestigiosi, colloqui di lavoro in strutture di altissimo livello e anche master presso la European School of Economics. Un viatico importante per un approdo nelle professioni del settore, che è un apprezzamento al ruolo di formazione dell’Istituto Alberghiero di Chianciano.

Pertanto è con grande soddisfazione che anche i docenti coinvolti, ovvero Vincenzo Izzo (accoglienza turistica), Roberto Pagliai (sala e vendita) e Donatella Ruggia (enogastronomia) hanno assistito alla cerimonia di consegna dei premi.

I riconoscimenti sono andati a Giada Rosati, Rachele Biancucci, Sara Tinarello, Giovanni Getti, Matilde Rossi e Maramou Bagayoko. ideatori dell’iniziativa Gianluca Borgna e Gianpaolo Grossi, che sono stati sostenuti nell’organizzazione di questo progetto, dal Comune di Chianciano e dall’assessore all’istruzione Laura Ballati.

Anna Duchini