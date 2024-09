Lupa, una notte magica. Esplosione di luce e oro per la festa-meraviglia: "Entusiasmo e orgoglio"

di Laura Valdesi

SIENA

Un treno di gioia e di emozioni che non si ferma più. La Lupa ha vinto il Palio dell’Assunta con tre giri che nessuno avrebbe immaginato tanto emozionanti. E la soddisfazione per l’ennesimo successo ha fatto mettere il turbo alla Contrada. Che ha lavorato senza sosta per i festeggiamenti. E ha già deciso programma, eventi, cenini e persino la grande festa nel rione che si svolgerà in contemporanea, sabato sera, con la cena della vittoria dell’Onda. Due eventi che non si contamineranno, per così dire, in quanto avvengono in spazi diversi della città. E che anzi renderanno Siena un ’salotto’ sontuoso di colori, divertimento, musica e tanta gioia.

Festa nel rione, si diceva. Quella che aprirà i festeggiamenti della Lupa, così come avvenuto per Malborghetto. Nel manifesto c’è il cavallo che troneggia nel Drappellone di Guasco anche se i colori sono diversi. Quelli luccicanti di una vittoria che brilla ancora nei cuori dei lupaioli. "La Meraviglia–Noi, luce e oro", il titolo della notte magica che vedrà coinvolti centinaia e centinaia di contradaioli. "Una notte indimenticabile per celebrare il presente e la gioia che ha avvolto la nostra Contrada grazie alla meravigliosa 41°esima vittoria conquistata sul campo il 17 agosto dal fantino Velluto su Benitos", si legge nel manifesto. Che svela il tema della festa nel rione: "Un viaggio nel racconto di noi stessi, rinnovati in una nuova luce, uniti nell’entusiasmo e nell’orgoglio. Un crescendo di emozioni, un’esplosione di Luce e Oro, simboli della nostra meraviglia e della nostra forza". Appuntamento dunque sabato sera dalle 20.

Poi sarà la volta della presentazione del Numero unico, mercoledì 2 ottobre alle 18.30, nei locali della Contrada. Il giorno seguente si volgerà invece il ricevimento delle autorità, alle ore 18, in piazza di Fontenuova con ingresso dal vicolo di Borgofranco. Infine la cena della vittoria sabato 5 ottobre.