L’Università su felpe, tazze e zaini: "Oggetti che raccontano la storia"

"Questi oggetti raccontano l’Università di Siena, devono viaggiare per il mondo e portare il messaggio del nostro ateneo", dice il professor Tiziano Bonini, delegato alla comunicazione , presentando la nuova linea del merchandising ‘made in Unisi’. Un altro passo della strategia di comunicazione e di marketing inaugurata qualche mese fa con la campagna ‘L’università con i giusti numeri’. La vendita di oggetti con i colori e il logo dell’ateneo, il merchandising, è operazione identitaria, oltre che di marketing e la marcia in più sta in nuovi oggetti ma anche in uno shop on line (Unisishop) e un punto vendita a Siena (Mondadori in via Montanini) dove trovare il materiale.

La linea col logo Unisi comprende capi di abbigliamento, oggettistica e accessori: felpe e t-shirt, zaini e sacchi, tazze, penne e matite, ma anche ombrelli, calcolatrici e borracce. Il catalogo si amplierà in base alle richieste. "Il rinnovamento della linea di merchandising – sottolinea il rettore Roberto Di Pietra – consentirà di far conoscere ulteriormente la nostra attività nel mondo, rafforzando il senso di vicinanza e di identità dell’ateneo. Gli articoli ci accompagneranno nella vita di tutti i giorni e nei momenti speciali, valorizzando il nostro brand".

"I nostri primi testimonial sono gli studenti che portano a casa la loro esperienza di studio e di vita a Siena – aggiunge il direttore generale Emanuele Fidora – e il brand ci rappresenta e diffonde il senso di appartenenza all’ateneo". L’obiettivo è aumentare la capacità attrattiva dell’Università e sviluppare l’identità collettiva attraverso la diffusione di prodotti che contribuiranno a promuovere, a Siena e fuori, l’immagine dell’ateneo. Insieme alla linea rinnovata, nuova è anche la modalità di vendita: gli acquisti potranno essere effettuati sul sito Unisishop.it sia ad un corner allestito, in convenzione, alla libreria Mondadori a Siena. La fornitura degli articoli, dalla confezione, alla vendita e consegna via corriere, è affidata, con procedura competitiva, all’azienda Busini.

Le strutture universitarie potranno inoltre acquistare i nuovi articoli a prezzi concordati per supportare la convegnistica, per eventi di rappresentanza, seminari e attività istituzionale. Ma c’è anche un’altra novità, che riguarda i materiali utilizzati, con attenzione eco sostenibile: "Tutti gli oggetti sono realizzati in materiali riciclati e riciclabili – conferma Marco Busini -: ad esempio felpe e tshirt sono personalizzate con tecniche di stampa a pigmenti, senza uso di inchiostri. Ci sono le matite con un seme di pianta, tipo basilico o altro. L’abbigliamento è proposto sia in materiali naturali, come il cotone, che in tessuti tecnici". Gli oggetti e accessori riprenderanno il rosso Unisi, ma saranno proposti anche in diverse varianti.

Paola Tomassoni