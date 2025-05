L’Under 16 unisce le forze del territorio

Al secondo anno della loro presenza nel campionato Primavera interprovinciale Under 16 femminile, le ragazze allenate con competenza e misura dal mister Damiano Scali, sono salite sul terzo gradino dell’ideale podio costituito dalla classifica finale. Davanti a loro compagini cittadine, Club Arezzo Rosa e Pallavolo Primo Salto 2011 di Siena; a seguire le formazioni di Chianciano Terme, Mens Sana Verde 1871 (Siena), Saiuz Amiata (Piancastagnaio), P. G. S. Sarteano Viola, Pietro Larghi Volley Bianca (Colle Val d’Elsa) e Fides Torrita di Siena. Ci sono nell’ambiente moderato orgoglio e soddisfazione, perché l’impegno profuso da tutti (ragazze, genitori, allenatore) sotto l’egida della Polisportiva di Castiglione d’Orcia guidata dal presidente Valeriano Rossi con i suoi consiglieri, ha dato risultati più che apprezzabili, comprese diverse vittorie in trasferta. Sicuramente al successo ha contribuito aver unito le forze presenti nella zona tra Val d’Orcia e Val d’Arbia, con ragazze provenienti dai territori comunali di Buonconvento, Castiglione e San Quirico d’Orcia. Ecco le protagoniste: Elena Albanese, Viola Anatrini, Lena Cucco, Viola Fabbrini, Amelia Franchetti, Melissa Graziani, Susanna Grilli, Emma Landi, Flavia e Livia Moretti, Irene Pacchierini, Martina Pacini, Emma Pisaneschi, Giorgia Rabazzi, Teresa Tozzi e Daria Vagaggini. Un’ultima notizia la fornisce Arianna Rossi, tesoriera-factotum della Polisportiva: "Abbiamo ottenuto l’affiliazione con la “Savino Del Bene” di Scandicci, la cui prima squadra milita nel campionato nazionale A1 e ha conquistato l’argento in Turchia, nelle “Final four”, la Coppa dei Campioni 2025".