L’ultimo libro del prof Bettini

“Per un punto Orfeo perse la cappa. Dieci lezioni di antropologia del mondo antico” è il titolo dell’ultimo libro del professor Maurizio Bettini, pubblicato dalla casa editrice Il Mulino, che verrà presentato domani nella sede San Nicolò dell’Università; appuntamento nell’aula 468 a partire dalle 16. Insieme all’autore, discuterà Antonio Prete, che ha insegnato per tanti anni Letterature comparate all’Ateneo senese. L’incontro, che inaugura la nuova stagione 2025 del ciclo “I libri del Centro AMA”, sarà presentato del professor Simone Beta, responsabile dell’iniziativa. L’evento potrà essere seguito anche online, collegandosi all’aula virtuale meet.google.com/duq-vfhk-orw. Per informazioni, scrivere a [email protected]. Maurizio Bettini, Professore Emerito dell’Ateneo, è direttore del Centro interuniversitario di “Antropologia e Mondo Antico” dell’Università di Siena, da lui fondato nel 1986; ha insegnato Filologia classica presso l’Ateneo senese. Ha tenuto seminari presso il “Department of Classics” della University of California at Berkeley, e come “Directeur d’études invité” ha tenuto numerosi seminari presso la École de Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi. Per l’editore Einaudi cura la serie “Mythologica” e per Il Mulino è responsabile della collana “Antropologia del Mondo Antico”.