L’ultimo canto di Umberto Ceccherini "Ha incarnato lo spirito di Ettore Bastianini"

Si è spenta una voce a noi molto cara: a 73 anni ci ha lasciato Umberto Ceccherini, appassionato della bella musica e cantante lirico. Un vero senese, grande panterino, sempre cordiale e con una serenità che ancora oggi risplende nelle strade della città, soprattutto in Stalloreggi. Era facile incontrarlo per scambiare quattro chiacchere sulla musica e sulla vita. E magari intervistarlo: i suoi occhi diventavano lucidi quando si toccavano certi argomenti: gli anni sessanta e il suo ’carissimo’ Ettore Bastianini. È cresciuto attraverso le arie cantate dal grande capitano della Pantera. "Umberto ha raccontato bene – sono parole di Alessandro Masi presidente dell’Unione Corale Senese Ettore Bastianini – con la sua vita l’amore per i suoi cari, per i suoi amici, per la Contrada, per il Palio, per Siena, attraverso il canto e il suo cuore grande. È stato e rimane idealmente un riferimento della nostra Corale, testimone non solo dello spirito di Ettore Bastianini, ma del senso profondo di essere coro a Siena".

Massimo Biliorsi