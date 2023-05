L’ultima prova di una provincia per ’vecchi’

Pino Di Blasio

Forse hanno fatto bene gli otto candidati a sindaco che in questa campagna elettorale hanno privilegiato la visione di una città non per giovani ma per senior. Potrebbe rivelarsi vincente l’investimento nell’hotel di Malizia riservato agli anziani ’affluent’, ai senior benestanti. Che guardano a Siena come gli americani fino agli anni Settanta guardavano a Miami. La classifica del Sole 24 ore sul peso della previdenza e il rapporto tra pensionati e lavoratori attivi, colloca la provincia a metà classifica ma sotto la media italiana. Ci sono 109 lavoratori ogni 100 assegni di pensione staccati. E il numero non risente ancora degli esodi del Monte dei Paschi, che avranno effetto nella classifica futura. Benvenuti nella nuova Cocoon con le mura.