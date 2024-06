"Lui e Chiosa ad agosto saranno al top"

"I cavalli hanno fatto il Palio di Castiglion Fiorentino sei giorni prima della previsita, anche io avevo detto che eravamo consapevoli che potevano essere scartati", spiega Carburo riferendosi a Tale e quale e Chiosa vince. Ma anche a Vankook che aveva partecipato (e vinto) il giorno precedente al Memorial ’Gentili’ con Federico Fabbri. "Avevamo scelto di portarli a Castiglion Fiorentino , per la tutela dei cavalli e della Festa preferivamo che restassero a casa. Ma arriveranno in perfetta condizione per l’Assunta", aggiunge subito il fantino. Che al Ceppo, sabato 22, aveva infatti lanciato una battuta su Tale e quale: "Non ci offendiamo se non lo prendono. Non ci siamo offesi gli anni passati, figurati adesso. Me lo sono goduto, l’ho impiegato io prima di farlo invecchiare nel box. A Castiglion Fiorentino, siamo caduti al canape e Tale alla fine ha rifiutato un po’ la mossa"

Carburo, non è certo un ’saluto’ alla Piazza quello di Tale e quale.

"Macché, sta bene. C’è la seconda giovinezza. Quest’anno l’ho sfruttato un po’ di più e continueremo a farlo correre. Visto che da giovane non ha fatto molto recupererà da vecchio".

Anche Chiosa vince è un cavallo interessante.

"Giovane e promette bene, i veterinari hanno preso la decisione di lasciarlo nel box. Ma ad agosto arriverà fresco e potrà dire la sua".

Un risentimento, dunque.

"Tutti e tre, anche Vankook, si erano ’sbarbettati’, come diciamo noi. Ma hanno già ripreso a lavorare per l’Assunta. Ci saranno tutti".

Vuol dire che non correranno altri palii di qui alle previsite di agosto?

"Vediamo".

La.Valde.