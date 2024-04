Lucii cala i suoi ’assi’: "Lista civica per governare nei prossimi 5 anni"

"Siamo i primi a presentare i candidati al Consiglio comunale. E abbiamo l’ambizione di diventare i primi anche per i voti alle elezioni". Così Claudio Lucii, candidato sindaco della lista civica Vivi Poggibonsi, in occasione del debutto ufficiale del team, ieri mattina nella sede del comitato elettorale in piazza Fratelli Rosselli. "Noi siamo autenticamente civici – aggiunge Lucii – e il tessuto comune di Vivi Poggibonsi è la volontà di cambiamento per una svolta alla città".

Poi chiarisce le basi: "A partire dalla sviluppo, ai livelli economico, industriale, turistico, edilizio – dice il candidato sindaco – e della coesione sociale e dell’ascolto dei cittadini anche attraverso la creazione di uno ‘sportello del sindaco’. Occorrono le condizioni affinché i privati tornino a investire. Non siamo la ‘stampella’ di alcuna forza politica e in un eventuale secondo turno non daremo vita ad apparentamenti".

Sedici candidati, otto uomini e otto donne: "Persone che amano profondamente Poggibonsi – afferma Lucii – e che nella loro vita professionale e umana hanno dimostrato di mettersi a disposizione degli altri per migliorare la nostra comunità e per dare a Poggibonsi quel forte sviluppo produttivo e di coesione sociale di cui ha bisogno". E ancora: "Ringrazio coloro che hanno compiuto la scelta, di grande valore etico di candidarsi, a consiglieri comunali nella lista civica. Hanno deciso di mettersi a disposizione della cittàe lo hanno fatto con passione e spirito di servizio. Con questa squadra ci candidiamo a governare Poggibonsi per i prossimi cinque anni".

Ecco dunque i nomi: Riccardo Clemente, 50 anni, capolista, agronomo libero professionista, Chiara Amoroso, 25 anni, insegnante, Cesare Francesco Andreotti, 46 anni, funzionario commerciale in energie rinnovabili, Manuel Arfaioli, 43 anni, consulente assicurativo, Alessandra Bandini, 51 anni, architetto, Cristiana Battini, 62 anni, in esodo volontario gruppo MPS, Lorenzo Bellucci, 40 anni, consulente Marketing Turistico, Bruno Bruni, 62 anni, operaio, Marco Consumati, 47 anni, imprenditore digitale specializzato in marketing e comunicazione, Stella Rosaria Gargano, 61 anni, in esodo volontario gruppo MPS, Simona Gianni, 61 anni, libera professionista, Claudio Gozzi, 67 anni, pensionato, Eva Pedani, 24 anni, dottoressa in Corporate Communication e Public Relations, Beatrice Pieragnoli, 52 anni, libera professionista, Fabiola Nencini, 59 anni, pianista e docente di Conservatorio, Vladimiro Vegni, 66 anni, pensionato.

Paolo Bartalini