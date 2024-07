Luci a Montepulciano. In centro arrivano i led

Nuove luci sostenibili, minori consumi ed emissioni. Al via il secondo lotto dell’intervento di efficientamento energetico e ristrutturazione della pubblica illuminazione a Montepulciano che si concentrerà sul centro storico. Dai prossimi giorni verranno sostituiti 861 corpi illuminanti con tecnologia led di nuova generazione, prevista anche l’illuminazione artistica di Piazza Grande. Questo intervento, ha spiegato il Comune, rientra nel project financing tra Comune ed Enel Sole, e segue quello già realizzato con il primo lotto di lavori nelle frazioni e in una parte della periferia. Saranno anche eseguiti interventi di ampliamento della rete: 13 punti luce in via Primo Maggio, 17 punti luce nella zona di San Biagio, 9 punti luce in via Sangallo.

"Con questo secondo lotto - dice il sindaco Michele Angiolini - andiamo a completare un intervento che mira ad una riduzione del consumo di energia elettrica e un incremento della sicurezza per la circolazione sulle strade, dei veicoli e dei pedoni. Dopo le frazioni, sarà la volta del centro storico, con la riqualificazione di tutti gli apparecchi di illuminazione pubblica, l’installazione di apparecchi led di ultima generazione, il restauro delle lanterne storiche e la sostituzione di alcuni pali e sostegni dei lampioni e la tanto attesa nuova illuminazione artistica di Piazza Grande".

Il vicesindaco Luciano Garosi ha aggiunto che "i lavori partiranno dal Giardino di Poggiofanti, per poi interessare alcune vie del centro, cercando di creare meno disagi alla popolazione per la stagione estiva: fino a settembre i lavori non interesseranno il corso e le vie limitrofe maggiormente trafficate. Previsto l’ampliamento della rete ad aree oggi non illuminate".

Luca Stefanucci