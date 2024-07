Lotto zero a quattro corsie. Via all’iter di approvazione

Raddoppio del tratto Siena-Ruffolo: il commissario straordinario di Anas, Massimo Simonini, ha avviato il procedimento per l’approvazione del progetto da 365 milioni di euro, dichiarando la pubblica utilità dell’opera. Nell’ottobre 2023 il Comune di Siena aveva ricevuto dal ministero il decreto sul ‘Lotto Zero’ con cui veniva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per l’adeguamento a quattro corsie del tratto Siena-Ruffolo presentato da Anas. Sempre in tale provvedimento, le osservazioni fatte dal Comune non erano state vagliate.

Il cosiddetto ‘Lotto Zero’ della E78 Grosseto-Fano rientra fra i progetti commissariati con la nomina di Simonini alla guida di Anas. L’approvazione del progetto definitivo, di cui è stato avviato l’iter, è demandata allo stesso Simonini d’intesa con il presidente della Regione Eugenio Giani e sostituisce per legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nullaosta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e alla tutela di beni culturali e paesaggistici. Nel marzo 2023 il commissario straordinario aveva emesso l’avviso di avvio del procedimento con il vincolo preordinato all’esproprio per i proprietari privati dei terreni interessati dal nuovo tracciato del ‘Lotto Zero’. Ottenuto un giudizio di compatibilità ambientale positivo, lo scorso gennaio si è svolta una riunione in Provincia, dove è stato comunicato che il progetto definitivo non era stato aggiornato a seguito dei pareri espressi dai vari soggetti nella fase di Via (valutazione impatto ambientale).

Quindi il Comune sarà chiamato a esprimersi nella fase di approvazione anche con una variante urbanistica per le parti non conformi al Piano operativo (gli svincoli di Cerchiaia e Ruffolo) in Consiglio comunale. Il progettista del tracciato ha comunicato che gli svincoli e il percorso saranno rappresentati in un elaborato con le relative fasce di rispetto in ambito urbano e extraurbano. In particolare per la zona artigianale/commerciale di Cerchiaia, dove il raddoppio del ‘Lotto Zero’ è soprastante la strada Massetana, il progettista ha affermato che tale tratto è considerato urbano, pertanto la fascia di rispetto sarebbe di 20 metri anziché di 40 come per i tratti extraurbani. Si tratta di lavori complessi dettati dalla difficoltà dell’intervento infrastrutturale sulla strada che collega la Siena-Bettolle con l’Autopalio e la Siena Grosseto, ricca di gallerie e viadotti. L’approvazione del progetto definitivo tramite Conferenza dei servizi prevede 30 giorni per la conclusione del procedimento.