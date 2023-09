L’ora della solidarietà. Il vino si tinge di rosa

Solidarietà e agricoltura si incontrano, quando dalla vigna prende vita un vino dedicato a tutte le donne del mondo e parte dei proventi della vendita vanno a sostegno di Valdelsa Donna. La conosciuta e attiva associazione di Poggibonsi impegnata ad aiutare le donne affette da cancro al seno con sostegno psicologico e fisico. Il vino è un rosé creato dalle donne del team femminile del Podere la Marronaia della famiglia Morrocchi che dalle colline intorno a Poggibonsi, per la precisione da San Gimignano, ha firmato un sodalizio con le donne dell’associazione presieduta da Antonella Lomonaco. Il Podere la Marronaia è sempre stato a fianco di Valdelsa Donna con il suo vino Quarzo Rosé.

Un progetto legato alla diffusione della cultura della prevenzione. "Un sostegno importante al nostro impegno sul territorio – spiegano da Valdelsa Donna - che insieme al contributo di alcune importanti aziende ci permette di aiutare chi affronta quotidianamente una lotta per la vita". A partire dal 2021, la Marronaia ha iniziato una collaborazione con Valdelsa Donna, che da anni si adopera per il sostegno nella lotta contro i tumori. Adesso l’unione prosegue e si rafforza. Il vino "Quarzo" porta e porterà nel mondo il nome di Valdelsa Donna anche tramite il collegamento ad un’immagine di un ritratto di donna che possa dare risalto a tutta l’iniziativa ricordando che la lotta al tumore si può attuare con uno stile di vita corretto ma soprattutto con controlli costanti e programmati. "Il Quarzo – spiegano dal Podere la Marronaia - è un vino frizzante come le vibrazioni scintillanti che tutte le donne emanano".

Fabrizio Calabrese