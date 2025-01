Tre milioni 900mila euro finalizzati a sanare l’esposizione debitoria delle Terme di chianciano immobiliare, di cui più di 600mila destinati alla sua rigenerazione urbana. Non si parla più di liquidazione dell’immobiliare ma piuttosto di una società in housing che dovrà svolgere il ruolo di leva per il rilancio anche immobiliare della destinazione. Inoltre arrivano 520mila euro a favore di Casciana e a Chianciano per la promozione turistica delle loro terme. Questo il quadro di nuovi risorse approvate dal consiglio regionale, grazie alla legge finanziaria, che si aggiungono alle risorse di bando pubblici già definiti, come quello per esempio di viale Roma, che porta a circa 5 milioni di euro l’operazione complessiva della Regione verso la destinazione termale senese. L’operazione, annunciata durante la campagna elettorale amministrativa, ha trovato la quadratura nello strumento del bilancio regionale e adesso è operativa. Gli immobili del parco dell’Acqua Santa saranno così acquisiti dal Comune, operazione che consente di chiudere l’esposizione debitoria della società pubblica (Regione, Comune e Fises) proprietaria di Terme di Chianciano, riportandola ’in bonis’. Il passo successivo dovrebbe essere lo stop alla liquidazione della stessa società.

Anna Duchini