L’omaggio a Palatucci. Il questore che salvò migliaia di ebrei italiani

Un ulivo non è solo simbolo di pace. Le sue radici affondano nella terra, come la memoria. Ed è questo legame con il passato e con le sue storie che porterà sempre con sé l’ulivo che è stato piantumato All’Istituto Agrario Ricasoli, con una targa per Giovanni Palatucci. La Questura di Siena ha voluto commemorare di fronte a quell’albero, donato lo scorso anno dalla scuola, la figura del poliziotto, reggente della Questura di Fiume, che nel settembre del 1944 fu arrestato dai tedeschi delle SS e internato nel campo di concentramento di Dachau dove morì il successivo febbraio, appena 78 giorni prima della liberazione del campo.

Palatucci è riconosciuto Giusto tra le Nazioni per aver salvato dal genocidio molti ebrei e italiani. Medaglia d’Oro al Merito Civile perché "si prodigava in aiuto di migliaia di ebrei e di cittadini perseguitati, riuscendo ad impedirne l’arresto e la deportazione. Fedele all’impegno assunto e pur consapevole dei gravissimi rischi personali continuava, malgrado l’occupazione tedesca e le incalzanti incursioni dei partigiani slavi, la propria opera di dirigente, di patriota e di cristiano, fino all’arresto da parte della Gestapo".

E così, in occasione del 79° anniversario, la Questura di Siena ha commemorato Palatucci con una cerimonia che si è svolta ieri alle 10.30 all’Istituto d’Istruzione Superiore Agrario Ricasoli di Siena, dove lo scorso anno è stato piantumato quell’albero di ulivo, donato dalla stessa scuola, ed apposta una targa alla memoria offerta dal questore. "Palatucci, riconosciuto Giusto tra le Nazioni, viene ricordato – affermano dalla Questura – per aver salvato dal genocidio molti ebrei e italiani".

Anche una rappresentanza degli studenti del Ricasoli, con un breve scritto, ha voluto fare un breve intervento sulla sua figura. Alla commemorazione hanno partecipato il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio, un rappresentante della Prefettura, uno della Provincia e i rappresentanti delle altre Forze di Polizia, oltre all’Anps e al parroco, che dopo un momento di preghiera ha impartito la benedizione alla memoria dell’ex Questore di Fiume.