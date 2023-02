L’olio del Chianti protagonista in Tv su ’Pizza Doc’

Dici pizza… e non si può che pensare a Napoli. Ma si deve pensare un po’ anche alla terra del vino per antonomasia: il Chianti. Sì perché oltre che terra del rosso Docg lo è anche per per il pregiato olio extravergine d’oliva, che costituisce ingrediente essenziale per una buona pizza. Ebbene: per l’edizione 2023, il Chianti è entrato a far parte del programma ’Pizza Doc’ in onda su Rai 2, il sabato mattina. Facendo leva su uno dei cibi più famosi (e buoni) al mondo, e sull’olio ‘Evo’, Rai 2 si inoltrerà nei centri storici del Chianti Senese per metterne in vetrina la bellezza, il fascino sempreverde come gli ulivi di questo territorio. I Comuni stanno deliberando le adesioni, l’ha da poco fatto Castellina in Chianti. Una delle ulteriori basi è il fatto che, oltre che alle Città del Vino, i paesi del Chianti sono da tempo associati anche alle Città dell’Olio. Quindi, diciamo così, il cerchio si chiude. Insieme al Senese, a "Pizza Doc", ci sarà anche la parte fiorentina del Chianti.

Andrea Ciappi