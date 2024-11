’Lo svuota cantiene’ mercatino del riuso. Iscrizioni in scadenza

Officina Solidale annuncia ’Lo Svuota cantine’, sabato 30 novembre dalle 11 alle 18 nella piazza antistante la sede dell’associazione, in via Bernardo Tolomei 7. Una giornata dunque all’insegna del riuso e della condivisione. Un ’mercatino’ dove poter vendere oggetti che non servono più, ma che possono interessare ad altri, partecipando come mercante o come visitatore. I partecipanti possono scambiare e/o cedere su piccolo compenso simbolico a offerta libera i propri oggetti usati (esclusi oggetti ingombranti e abiti). Inoltre dalle 15 alle 18 torna ’Scambio Abiti Ri-abiti(amo) l’ambiente’ per il riciclo di indumenti ed accessori.