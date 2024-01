’Lo Sport e la Costituzione’ domani a Siena. I professionisti a confronto sulla riforma

Domani, dalle 16.30 nell’Auditorium di ChiantiBanca, il convegno ’Lo Sport e la Costituzione. La Riforma tra prospettive e scenari possibili’, promosso nell’ambito del Corso per Operatore delle Società Sportive del dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena. L’evento, patrocinato da ChiantiBanca, affronterà le tematiche relative ai provvedimenti legislativi che hanno riguardato lo sport, in particolare l’inserimento nell’articolo 33 della Costituzione di un comma secondo cui "la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme". L’incontro sarà aperto dall’introduzione dei professori Saverio Battente ed Elisabetta Antonini, direttore e vice direttore del Corso. A seguire, interverranno Roberto Bresci, presidente Federazione Italiana Nuoto Toscana, Simone Cardullo, presidente CONI Toscana, Massimo Faraoni, presidente Federazione Italiana Pallacanestro Toscana e Paolo Mangini, presidente Federazione Italiana Giuoco Calcio Toscana. Le conclusioni sono affidate all’avvocato Florenzo Storelli, uno dei principali esperti in diritto sportivo d’Italia.