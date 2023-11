"Lo psicologo di base?. Scelta lungimirante"

"Ha fatto bene la Regione a istituire la figura dello psicologo di base. E’ una scelta lungimirante. Non capiamo cosa aspetti il Governo a emanare il decreto per erogare il "bonus psicologo" 2023 e a reinserire il bonus per il 2024 in Finanziaria". Così i Giovani Democratici di Poggibonsi e il loro segretario Filippo Giomini, La paura prevalente fra i giovani è quella del futuro. E’ciò che emerge dallo studio condotto dall’Ordine degli Psicologi della Toscana, realizzato con il Laboratorio di Psicometria (Università di Firenze) per indagare lo stato di salute psicologica dei toscani nell’ultimo anno.